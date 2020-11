O peso da vaquinha de Carluxo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato à reeleição, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) declarou ter recebido, até o momento, 52,7 mil reais por meio de financiamento coletivo, a famosa “vaquinha” virtual. Foram 455 doações, o que dá uma média de 115 reais por pessoa.

A prática é permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde que a empresa tenha tido o cadastro aprovado.

A vaquinha virtual corresponde à maior parte do que o Zero Dois do presidente Jair Bolsonaro arrecadou até agora. A receita da campanha de Carlos está em 97,8 mil reais.

A mãe de Carluxo, Rogéria Nantes, que também concorre a uma vaga de vereadora no Rio, já dispõe de bem mais do que isso para gastar na campanha: 239 mil reais.

Há uma diferença fundamental entre eles, porém. Ao contrário de sua progenitora, Carluxo não aceita verba do partido. Da grana que Rogéria angariou até agora, a parte mais gorda — 200 mil reais — veio da direção nacional do Republicanos.