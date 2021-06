A resposta de Calheiros às ameaças de morte que recebe no celular

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da CPI da Pandemia no Senado, Renan Calheiros recebe ameaças de morte no celular com frequência.

A maioria, segundo seus auxiliares, é de bolsonaristas de pijama, que não têm o que fazer.

Para essa turma, Calheiros costuma responder com uma frase: “Não tolero robôs”.

