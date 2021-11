A estratégia dos aliados de Doria para vencer as prévias do PSDB

Quem conversa com integrantes da cúpula de campanha de João Doria nestas prévias, ouve logo uma série de cálculos de apoios entre diferentes instâncias partidárias — que, na visão dos tucanos, darão a vitória ao governador paulista na briga contra Eduardo Leite e Arthur Virgílio.

Segundo aliados de Doria, as porções que correspondem aos filiados e prefeitos — com peso de 25% dos votos cada — já estão garantidas. A vantagem na largada, inclusive, é considerada o motivo que levou à contestação, por apoiadores de Leite, das filiações de 65 prefeitos no estado de São Paulo: “judicializar e atrapalhar, porque sabem que vão perder”, diz um tucano.

Mesmo otimistas — a previsão é que Doria ganhe a disputa logo no primeiro turno, em 21 de novembro — é sabido que a briga “de verdade” será na disputa pelos votos de deputados, senadores e ex-mandatários do partido. Quem articula — fortemente — contra é o deputado Aécio Neves e o senador Tasso Jereissati, que se aliaram a Eduardo Leite e vão fazer de tudo para aumentar o quadro de apoio ao governador do Rio Grande do Sul.