A confiança de Bolsonaro em Paulo Guedes

Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2021, 08h28 - Publicado em 20 out 2021, 08h07

A avaliação é de um dos ministros que costumam frequentar viagens e convescotes de Jair Bolsonaro na presença de Paulo Guedes.

Toda vez que algum ministro reclama de cortes e indefinições da área econômica no governo, Bolsonaro reage com um “vou falar com o Guedes, não dá”.

Aí… Guedes puxa Bolsonaro para o canto e conversa em privado com ele cinco minutos. Bolsonaro volta dizendo: “Guedes tem razão”.

Aconteceu de novo nessa indefinição sobre o novo Auxílio Brasil de 400 reais fora do teto de gastos.

Até quando isso será assim? Não se sabe.