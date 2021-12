A agenda de candidato de Rodrigo Pacheco

Chefe do Senado e nome do PSD de Gilberto Kassab ao Planalto em 2022, Rodrigo Pacheco diz que não tem pressa para começar a agenda de candidato, mas em poucos dias cumpriu seguidos compromissos com empresários e políticos no Mato Grosso e no Paraná.

No fim de semana pelo Centro-Oeste, Pacheco discursou para 50 grandes empresários num dia e, no outro, filiou 15 prefeitos do estado ao PSD. Já na segunda esteve com o governador Ratinho Junior em Curitiba e depois palestrou para empresários.

“Se não é agenda de candidato, já não sei mais o que é campanha”, brinca um aliado do senador.