Frase do dia Rubens Ricúpero Por Ricardo Noblat - Atualizado em 27 out 2020, 02h43 - Publicado em 27 out 2020, 07h00

“É a primeira vez que se tem uma relação não de estado a estado, mas uma relação quase pessoal, de governante a governante. Esse tipo de relação desaparece se desaparecer Trump. Será então necessário reconstruir uma relação de Estado”. (Rubens Ricúpero, embaixador aposentado)