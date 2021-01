O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Fui criticada com piadinhas, me chamaram de cobaia. Não sou cobaia, sou participante de pesquisa e muito orgulhosa. Meu nome tá aí no mundo todo, 54 anos, negra, brasileira. Vamos nos vacinar. Sem medo”. (Monica Calazans, o primeiro brasileiro a ser vacinado contra a Covid-19)