Por Coluna Siga



Noblat O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A divisão sobre a escolha do novo ministro do Supremo Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 6 out 2020, 03h18 - Publicado em 6 out 2020, 10h00

Publicidade Publicidade







Gostou da escolha do desembargador Kássio Nunes Marques para ministro do Supremo Tribunal Federal? – perguntou estre blog no Twitter. Respostas de 1.380 leitores: Gostei – 36,7% Não gostei – 45,9% Não ligo pra isso – 17,3% Continua após a publicidade