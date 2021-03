Todos do meio ambiente contra Bolsonaro

Para evitar que o Congresso passe a boiada e aprove projetos de leis que representam retrocessos ambientais sem uma discussão mais profunda, mais de 250 entidades assinaram um documento solicitando atenção especial aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Um claro pedido de ajuda aos parlamentares para defenderem o meio ambiente, tendo em vista a má gestão do governo Jair Bolsonaro também nesta área.

O documento explica que, devido à pandemia, muitos projetos estão sendo analisados sem passarem pelas comissões, que estão com um funcionamento diferenciado, o que prejudica um debate mais profundo, incluindo a participação da sociedade. A carta cita ainda que há alguns projetos que precisam de uma atenção especial: o PL 191/2020, que trata da mineração em terras indígenas; o PL 3.729/2004 e o PLS 168/2018), que falam sobre licenciamento ambiental; além dos PLs 2.633/2020 e 510/2021, que tratam da regularização fundiária.

Com isso, a carta solicita que, ainda que as comissões voltem a funcionar de maneira parcial, é preciso manter os ritos diante de projetos que são tão relevantes dentro do meio ambiente.

Entre as entidades que assinaram o documento estão o Greenpeace Brasil, o Observatório do Clima, a WWF Brasil, o Instituto Socioambiental, o Fórum da Amazônia Oriental, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento, entre outras.