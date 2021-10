Surpresa na terceira via 

Enquanto os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul se engalfinham para buscar o posto de terceira via na eleição presidencial de 2022, uma inusitada situação acontece nas prévias do PSDB, o partido mais em cima do muro da história do Brasil.

É a pré-candidatura de Arthur Virgílio, a terceira via da terceira via. Os tucanos pensaram que Virgílio, ex-senador e ex-prefeito de Manaus, desistiria de sua postulação a ser o candidato do PSDB à presidencia, como fez Tasso Jereissati.

Afinal, como vencer a máquina paulista dentro do PSDB, que é muito grande e continua comandada por Dória, ou Eduardo Leite, que tem muitas preferências e conquistou vários apoios dentro do partido, como o de Aécio Neves e do próprio Jereissati?

Arthur Virgílio afirma que não vai desistir e está viajando o Brasil em busca de apoios, mesmo a de plumagens menos importantes dentro da legenda.

“Eu acho que posso vencer sim. Não sou favorito, mas é que eu não estou preocupado com os acordos de cúpula que fazem, seja regionalmente, seja nacionalmente. Estou preocupado com a alma da pessoa que me ouve. Não vou me retirar”, afirmou Arthur Virgílio à coluna.

Nesta terça-feira, 19, acontecerá um debate entre os pré-candidatos à presidência pelo PSDB, promovido pelo jornal O Globo.