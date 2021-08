Relatório final da CPI, nas mãos de Renan, já passa de mil páginas

O relatório final da CPI da Covid-19 já passa de mil páginas, se contados os apensos, como os principais pontos dos depoimentos e os documentos colhidos pela Comissão durante os trabalhos.

Já o material descritivo, que é a elaboração do texto que vai embasar as acusações da CPI, ultrapassou as 400 páginas. E terá, como se imagina, uma dezenas de acusados pelo relator Renan Calheiros.

A Comissão Parlamentar de Inquérito está chegando nos momentos finais de sua atuação e deve acelerar a conclusão do relatório. A ideia é que o resultado final seja divulgado em setembro.