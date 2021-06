O misterioso trajeto do passeio de moto de Bolsonaro em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um passeio de moto com simpatizantes em São Paulo no próximo sábado, dia 12, mas o trajeto da “motosseata” bolsonarista é ainda uma grande incógnita.

O evento, organizado inicialmente por evangélicos e batizado de “Acelera para Cristo”, previa um trajeto do sambódromo do Anhembi, na cidade de São Paulo, até a Avenida Paulista. Depois, o próprio presidente afirmou, em conversa com apoiadores, que o trajeto passaria pelas cidades de Jundiaí e Campinas. “Tem que sair de São Paulo, Jundiaí, Campinas e voltar”, disse

Nesta quarta-feira, 9, em nova conversa com simpatizantes, ele disse que o trajeto deve ter 120 km no total, mas não informou qual seria o percurso — a distância entre Jundiaí e São Paulo é de 62 km.

Bolsonaro afirmou que é necessário um percurso maior do que o inicialmente previsto “porque a previsão são 100 mil motociclistas”. “Eles falaram quarenta quilômetros. Quarenta quilômetros para 100 mil motos? O cara vai ligar o motor e ficar parado”, ironizou.

Anteriormente, no entanto, organizadores do ato, apoiadores e o próprio presidente falavam em uma adesão bem maior. “Eu acho que em São Paulo deve dar 1 milhão de motos lá”, disse Bolsonaro no dia 31 de maio.

Outras cidades

Na segunda-feira, 7, o presidente, questionado por um apoiador, sugeriu que poderá fazer um passeio motociclístico também em Chapecó (SC) — o prefeito da cidade, João Rodrigues (PSD), já foi elogiado pelo presidente e pelos bolsonaristas por sua adesão ao chamado “tratamento precoce”, que consiste no uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. “Depois que ocorrer o (passeio) de sábado (em São Paulo), a gente marca um outro. Não sei qual vai ser. Se bem que o João Rodrigues tem peso”, disse.

No encontro com apoiadores na manhã desta quarta-feira, ele voltou a cogitar um passeio em Santa Catarina, mas desta vez em Florianópolis. “Eu vou até lá. Estou convidado do João Rodrigues, Jorginho Mello, entre outros, para a gente dar um passeio lá”, disse. Jorginho Mello (PL) é senador pelo estado de Santa Catarina.

Manifestações

O passeio em São Paulo será o terceiro de Bolsonaro com simpatizantes motociclistas — ele já fez eventos semelhantes em Brasília, no dia 9, e no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio. A organização dos atos obedece sempre à mesma lógica: o presidente diz que participa se for convidado, depois diz que surgiu um convite, confirma a participação e a divulgação do evento viraliza nos perfis bolsonaristas nas redes sociais.

Os eventos são usados por Bolsonaro para tentar dar uma demonstração de força em momento de perda de popularidade e de pressão política, com o agravamento da pandemia e a CPI em andamento no Senado para investigar a atuação do governo no combate à doença.

A realização desses atos acabou provocando uma contraofensiva da oposição, que voltou a realizar protestos de rua no dia 29, após um longo hiato, e programa outro para o próximo dia 19 de junho.