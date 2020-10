Hotel do Grupo Varig é arrematado por 40 milhões de reais em leilão

30 out 2020, 11h20

Por Juliana Castro - 30 out 2020, 11h20

Um dos últimos imóveis do Grupo Varig, o Hotel redondo de Tambaú foi arrematado nesta quinta-feira, dia 29, por 40 milhões de reais. Para a venda ser concretizada, é preciso que o comprador faça o depósito do dinheiro nos próximos quinze dias. Essa foi a segunda tentativa de vender o empreendimento, localizado em João Pessoa (PB). No primeiro certame, não apareceu nenhum interessado.

O valor de avaliação do imóvel é de 131,9 milhões de reais. O valor mínimo para lances no segundo leilão era de 65,9 milhões reais, mas, caso não houvesse oferta nesse valor, outras propostas seriam levadas em consideração. Foi o que ocorreu.

O hotel redondo de Tambaú conta com 173 apartamentos e 12.000 metros quadrados de área construída. Tem piscinas, quadras esportivas, lojas internas, salão para festas e eventos, um anfiteatro, salas para reuniões, boate, bar à beira-mar, restaurante e estacionamento. O projeto é do arquiteto Sérgio Bernardes.

A Varig foi a maior companhia área do país. O grupo fez o último voo comercial em novembro de 2009. No ano seguinte, em 20 de agosto de 2010, o Poder Judiciário decretou a falência da antiga Varig e de mais duas empresas do grupo, a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas.

Vários bens do grupo já foram leiloados para pagar os credores. Em novembro de 2013, o Tribunal de Justiça do Rio arrecadou 28 milhões de reais num certame em que foram oferecidos 52 imóveis, sete veículos, equipamentos de escritório e de aviação, além de lotes de obras de arte.