Lula: “Partidos viraram cooperativas de deputados”

“Não precisa fazer uma autocrítica. [Jaques Wagner] pode propor ao partido, e o partido apresentar uma proposta de reforma política e essa proposta ir para dentro do Congresso Nacional. Não é papel do presidente da República propor reforma política. A reforma política não passa porque os deputados não querem reforma política. Vamos ser francos: quem quer reforma política para transformar política em coisa séria num país em que os partidos políticos viraram cooperativas de deputados?”

(Lula, ex-presidente, ontem, a repórteres de 14 rádios do grupo Lomes, da Bahia e Sergipe, em resposta ao senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, que considera um “grande erro” do partido não ter aproveitado o período no poder, com Lula e Dilma Rousseff, para promover uma reforma política.)