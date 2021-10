Alexandre de Moraes: “Se houver repetição, irão para a cadeia”

Atualizado em 28 out 2021, 23h24 - Publicado em 28 out 2021, 23h30

“Se houver repetição do que foi feito em 2018 [difusão em massa de notícias falsas] o registro [da chapa eleitoral] será cassado e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentar contra as instituições e a democracia no Brasil”

(Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal e integrante do Tribunal Superior Eleitoral, ontem ao isentar de punição a chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão por espalhar fake news na campanha de 2018. Moraes vai assumir a presidência do TSE em agosto do ano que vem, em pleno processo eleitoral.)