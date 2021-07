Duelo de Aécio e Doria racha o PSDB

“[João] Doria perdeu as condições à reeleição em São Paulo e quer construir um palanque para o vice-governador, um homem correto, de bem, em São Paulo. O preço disso é muito alto. Pode ser o esfacelamento do PSDB. Eu não quero que o PSDB se transforme em um partido nanico nas próximas eleições. Podemos até não vencer nessas eleições presidenciais, mas eu acredito muito que após a radicalização que está aí colocada, o PSDB reaparecerá como o partido da reinstitucionalização da política”

(Aécio Neves, deputado federal do PSDB, ex-governador de Minas, candidato à Presidência da República derrotado em 2014)

*

“Nanico é o pensamento de Aécio Neves. Eu tenho pena e lamento que ele ainda frequente a legenda do PSDB. Deveria ter tido a dignidade de ter pedido para sair”

(João Doria, governador de São Paulo)

*

“É absurdo Aécio atacar uma candidatura do PSDB. O partido tem que ter candidato pra valer. Por isso, as prévias. Só depois, vêm as composições. O que torna o PSDB nanico e isolado não é Doria, é ter saído da oposição ao PT para mamar no governo Bolsonaro”

(Samuel Moreira, deputado federal do PSDB, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e ex-chefe da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin, sobre as críticas de Aécio Neves a uma candidatura presidencial do governador João Doria no próximo ano)