Doria diz na TV que Aécio pediu propina a Joesley Batista

Entrevistado há pouco pela CNN, João Doria foi questionado sobre críticas de Aécio Neves, que não considera o governador de São Paulo um bom nome para disputar a Presidência da República pelo PSDB.

“Doria perdeu as condições de reeleição em São Paulo e quer construir um palanque para o vice-governador, um homem correto, de bem. O preço disso é muito alto. Pode ser o esfacelamento do PSDB, inclusive no futuro”, afirmou Aécio em entrevista à CNN Brasil.

Doria, também na CNN, bateu pesado no correligionário, lembrando que quem prejudicou o partido foi Aécio, depois do encontro no quarto do hotel em que pediu dinheiro a Joesley Batista.

“Aécio não gosta de eleição, gosta de conchavão, que foi o que ele fez com o governo Bolsonaro. Aécio não quer nenhum nome do PSDB como candidato à Presidência, ele quer é que o fundo eleitoral fique à disposição dele mesmo. Nanico é o pensamento de Aécio Neves. Nanico foi o que ele fez, após a derrota dele, ao pedir propina a um grande empresário brasileiro e estar sofrendo agora a oito processos. Tenho pena e lamento que ele ainda frequente o PSDB. Deveria ter pedido para sair”, disse Doria.