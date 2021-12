A despedida de Geraldo Alckmin do PSDB

O ex-governador Geraldo Alckmin despediu-se hoje do PSDB reforçando todos os sinais de que pode mesmo aceitar ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A entrega da carta de desfiliação do partido, assim como a mensagem de despedida do tucano, vieram com o recado de que “é tempo de mudança”. Lula e Alckmin estarão juntos, no próximo domingo, no jantar de fim de ano do Grupo Prerrogativas.

Na mensagem postada nas redes sociais, Alckmin relembrou os 33 anos de trajetoria no partido, do qual foi um dos fundadores. E emendou: “Jamais esqueci a lição do meu pai. Respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter”.