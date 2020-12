SanatórioGeral: Filhão nostálgico

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Saudade daquele ‘Brasil quebrado pelo PT’ que tínhamos financiamento habitacional, o dólar estava a R$1,99, dava para viajar, escolher emprego, acesso à educação, aposentar, comprar gás de cozinha a preço justo, comer carne, trocar de carro…” (Zeca Dirceu, deputado federal pelo PT do Paraná e filho do prontuário José Dirceu, com saudade do tempo em que a companheirada — especialmente o paizão — tinha grana de sobra graças à generosidade de empresários amigos e ao saque de estatais)