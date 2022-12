Segurança alimentar foi um dos principais assuntos da COP27

A população global acaba de alcançar os 8 bilhões de habitantes. Em 2050, segundo a projeção da Organização das Nações Unidas (ONU), serão 9,7 bilhões. Naturalmente, os debates sobre estratégias para garantir a segurança alimentar, promovendo a redução das emissões de gases poluentes, tiveram grande destaque na COP27, que aconteceu em novembro, no Egito.

Foi durante o encontro que 14 das maiores empresas de alimentos do mundo divulgaram um roadmap compartilhado sobre como trabalhar para reduzir as emissões decorrentes de mudanças do uso da terra em suas operações. “Devemos enfrentar as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, aumentar a produção global de alimentos para garantir a segurança alimentar”, argumenta Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, maior empresa de alimentos do mundo e signatária do roadmap. O plano prevê ações que integrem governos, cadeia de suprimentos e instituições financeiras, com o objetivo de promover políticas e iniciativas para que seja possível preservar o meio ambiente, proteger os sistemas alimentares e garantir os meios de subsistência dos produtores.

Tomazoni participou do painel Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas, promovido pela presidência da COP, no qual tratou da importância da inovação no setor agropecuário para assegurar um modelo de produção mais sustentável. O executivo considera que 2023 será crucial para que todos se empenhem para apoiar os produtores nessa agenda sustentável. “Será um ano de ação para irmos mais longe no desenvolvimento de incentivos e suporte técnico para produtores que são a chave para acabar com o desmatamento.”

Em sua participação, Tomazoni defendeu que é preciso produzir mais, ao mesmo tempo em que as emissões são reduzidas.

A JBS já havia assumido anteriormente o compromisso de se tornar Net Zero até 2040, ou seja, de zerar o balanço líquido de emissões de gases de efeito estufa. Como parte dessa meta, a empresa reafirmou seu compromisso de eliminar o desmatamento ilegal de sua cadeia até 2025. “A JBS entende sua responsabilidade de liderar a mudança no setor”, finaliza o CEO.