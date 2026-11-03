São Paulo terá calor de 32°C antes da chegada da chuva
Temporais severos colocam o Sul em atenção, enquanto o Sudeste terá aumento das instabilidades
A previsão do tempo para esta quarta-feira, 4 de novembro, indica uma forte mudança das condições ao longo do dia em São Paulo. A manhã começa com tempo firme e períodos de sol, mas o aumento das temperaturas e da umidade favorece a formação de nuvens carregadas durante a tarde.
Na cidade de São Paulo, os termômetros variam entre 17°C e 32°C. Depois de uma manhã de sol entre nuvens, estão previstas pancadas acompanhadas de trovoadas à tarde. À noite, a tendência é de redução da instabilidade, com algumas nuvens.
No estado paulista, a chuva ocorre de forma irregular, mas pode ganhar intensidade moderada a forte no sul e no litoral. O calor também se destaca em outras áreas do Sudeste, enquanto o cenário mais preocupante do país estará no Sul, onde há risco de temporais severos, granizo, ventania e até tornados isolados.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: é a região de maior atenção. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão chuva forte e temporais. No extremo oeste catarinense e no noroeste, oeste e norte gaúcho, os acumulados podem superar 100 milímetros em 24 horas. Há risco de granizo, rajadas de até 90 km/h e possibilidade isolada de tornados.
Sudeste: a manhã será predominantemente firme, mas a chuva aumenta entre a tarde e a noite. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais podem registrar pancadas e trovoadas. A precipitação pode ser mais forte no litoral e sul paulista, no Rio, no sul capixaba e na Zona da Mata mineira.
Centro-Oeste: calor e abafamento predominam. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso terão pancadas irregulares, com possibilidade de chuva mais forte em algumas áreas. No sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, as precipitações podem ser moderadas a fortes, com rajadas entre 50 e 70 km/h. Cuiabá pode chegar aos 40°C.
Nordeste: sol e calor intenso continuam dominando grande parte da região. No interior, a umidade pode ficar entre 20% e 30%. Há possibilidade de chuva fraca e passageira no litoral entre Paraíba e Sergipe. Em Teresina, a máxima pode alcançar 40°C, enquanto Salvador chega aos 34°C.
Norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e norte do Tocantins podem registrar chuva moderada a forte, principalmente durante a tarde. Amapá e extremo norte do Pará terão condições mais estáveis e temperaturas elevadas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 4 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C
- Brasília (DF): 21°C / 31°C
- Curitiba (PR): 18°C / 28°C
- Florianópolis (SC): 21°C / 23°C
- Goiânia (GO): 22°C / 34°C
- Manaus (AM): 25°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 19°C / 24°C
- Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 35°C
- Salvador (BA): 26°C / 34°C
- São Paulo (SP): 17°C / 32°C
Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?
O Sul concentra o cenário mais severo, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além da chuva volumosa, há possibilidade de granizo, ventos intensos e tornados isolados em pontos do oeste da região.
Em São Paulo, o principal ponto de atenção será a formação de pancadas durante a tarde, depois de uma manhã quente e com períodos de sol. No sul e no litoral paulista, a chuva pode alcançar intensidade forte.