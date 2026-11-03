São Paulo terá calor de 32°C antes da chegada da chuva

Ler Resumo





A previsão do tempo para 4 de novembro indica uma quarta-feira de mudanças. Em São Paulo, a manhã será de sol, mas a tarde trará pancadas de chuva e trovoadas. A maior atenção está no Sul do Brasil, que enfrenta risco de temporais severos, granizo, ventania e até tornados isolados. Outras regiões também terão variações de calor e chuvas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 4 de novembro, indica uma forte mudança das condições ao longo do dia em São Paulo. A manhã começa com tempo firme e períodos de sol, mas o aumento das temperaturas e da umidade favorece a formação de nuvens carregadas durante a tarde.

Na cidade de São Paulo, os termômetros variam entre 17°C e 32°C. Depois de uma manhã de sol entre nuvens, estão previstas pancadas acompanhadas de trovoadas à tarde. À noite, a tendência é de redução da instabilidade, com algumas nuvens.

No estado paulista, a chuva ocorre de forma irregular, mas pode ganhar intensidade moderada a forte no sul e no litoral. O calor também se destaca em outras áreas do Sudeste, enquanto o cenário mais preocupante do país estará no Sul, onde há risco de temporais severos, granizo, ventania e até tornados isolados.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: é a região de maior atenção. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão chuva forte e temporais. No extremo oeste catarinense e no noroeste, oeste e norte gaúcho, os acumulados podem superar 100 milímetros em 24 horas. Há risco de granizo, rajadas de até 90 km/h e possibilidade isolada de tornados.

Sudeste: a manhã será predominantemente firme, mas a chuva aumenta entre a tarde e a noite. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais podem registrar pancadas e trovoadas. A precipitação pode ser mais forte no litoral e sul paulista, no Rio, no sul capixaba e na Zona da Mata mineira.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: calor e abafamento predominam. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso terão pancadas irregulares, com possibilidade de chuva mais forte em algumas áreas. No sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, as precipitações podem ser moderadas a fortes, com rajadas entre 50 e 70 km/h. Cuiabá pode chegar aos 40°C.

Nordeste: sol e calor intenso continuam dominando grande parte da região. No interior, a umidade pode ficar entre 20% e 30%. Há possibilidade de chuva fraca e passageira no litoral entre Paraíba e Sergipe. Em Teresina, a máxima pode alcançar 40°C, enquanto Salvador chega aos 34°C.

Norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e norte do Tocantins podem registrar chuva moderada a forte, principalmente durante a tarde. Amapá e extremo norte do Pará terão condições mais estáveis e temperaturas elevadas.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 4 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C

Brasília (DF): 21°C / 31°C



Curitiba (PR): 18°C / 28°C



Florianópolis (SC): 21°C / 23°C



Goiânia (GO): 22°C / 34°C



Manaus (AM): 25°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 24°C



Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 35°C



Salvador (BA): 26°C / 34°C



São Paulo (SP): 17°C / 32°C

Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

O Sul concentra o cenário mais severo, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além da chuva volumosa, há possibilidade de granizo, ventos intensos e tornados isolados em pontos do oeste da região.

Continua após a publicidade

Em São Paulo, o principal ponto de atenção será a formação de pancadas durante a tarde, depois de uma manhã quente e com períodos de sol. No sul e no litoral paulista, a chuva pode alcançar intensidade forte.