Previsão do tempo neste sábado: São Paulo terá chuva rápida e máxima de 24°C
Sudeste segue úmido, enquanto massa de ar polar derruba as temperaturas no Sul
A previsão do tempo para este sábado, 17 de outubro, indica um dia de temperaturas amenas e possibilidade de chuva na cidade de São Paulo. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas precipitações rápidas podem ocorrer tanto durante o dia quanto à noite.
Na capital paulista, os termômetros variam entre 16°C e 24°C. O acumulado previsto de chuva é de 9,7 milímetros. A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 66% e 96%.
No restante do Brasil, o sábado será marcado por chuva em outras áreas do Sudeste, queda das temperaturas no Sul e calor persistente em parte do Nordeste e do Norte. No Centro-Oeste, áreas como o Distrito Federal ainda terão condições para pancadas.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: uma massa de ar polar avança sobre a região e provoca queda das temperaturas durante o fim de semana, principalmente entre sábado e domingo. O resfriamento será sentido nos três estados após uma sequência de dias de chuva e temporais.
Sudeste: São Paulo terá chuva rápida ao longo do sábado. No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê tempo chuvoso durante o dia e à noite, com temperaturas entre 21°C e 25°C.
Centro-Oeste: o calor permanece, mas ainda há condições para pancadas. Em Brasília, a previsão é de sol entre muitas nuvens, com chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 17°C e 28°C.
Nordeste: o calor se destaca principalmente no interior. Em áreas de Pernambuco, os termômetros podem se aproximar dos 40°C. Em Recife, a máxima chega aos 30°C, com aumento de nuvens durante o dia e possibilidade de pancadas à noite.
Norte: o calor também segue presente. Em áreas do Amazonas, as máximas podem chegar aos 35°C, com predomínio de sol entre muitas nuvens em alguns pontos.
Como fica o tempo em São Paulo neste sábado?
Na capital, a madrugada terá presença de nuvens e possibilidade de chuva. Pela manhã, o sol aparece entre a nebulosidade, mas ainda pode chover rapidamente.
O mesmo padrão continua durante a tarde, com períodos de abertura de sol intercalados com precipitações.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 17 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 26°C
- Brasília (DF): 17°C / 28°C
- Curitiba (PR): 8°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 17°C / 21°C
- Goiânia (GO): 18°C / 29°C
- Manaus (AM): 27°C / 38°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 19°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 25°C
- Salvador (BA): 23°C / 32°C
- São Paulo (SP): 16°C / 24°C