O que se sabe sobre a tempestade Charles que atinge Portugal

A passagem da tempestade Charles em Portugal levou o governo a decretar alerta nesta quarta-feira, 11. Com previsão de chuva intensa, ventos fortes de até 150 km/h e ondas que podem chegar a 13 metros, o fenômeno causou o fechamento de escolas e serviços públicos não essenciais e a suspensão de atividades ao ar livre, com recomendação de que a população permaneça em casa, evite deslocamentos desnecessários e áreas próximas ao litoral. O governo português diz que há chance de “inundações, quedas de árvores e infraestruturas e perturbações nas redes de energia e comunicações”.

Os transportes também enfrentam limitações: mais de 200 voos haviam sido cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro até a manhã desta quarta. A circulação marítima também sofre restrições, com fechamento de 18 barras portuárias. Todos os túneis e parques da cidade de Lisboa, bem como algumas pontes, foram fechados ou estão sob diminuição de velocidade.

A tempestade Charles é um ciclone extratropical formado por um sistema meteorológico de baixa pressão no Oceano Atlântico e atinge o território português logo após a tempestade Bruna. O fenômeno foi batizado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e descrito, à princípio, como uma depressão.

A tempestade atingiu primeiro o arquipélago da Madeira, durante a noite de terça-feira, 10. Segundo a Proteção Civil regional, foram registradas 210 ocorrências até a manhã desta quarta, principalmente inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra. No território continental, a chegada da tempestade era esperada a partir do meio da manhã desta quarta, com maior preocupação para as regiões do Algarve, Alentejo, Lisboa e Centro. O IPMA chegou a emitir avisos vermelhos, o nível mais alto da escala, para diferentes regiões do país, incluindo a capital. A tempestade também deve atingir a Espanha, de acordo com a Aemet (Agência Estatal de Meteorologia da Espanha).

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A Euronews destaca, ainda, a preocupação do IMPA com um raro evento meteorológico chamado sting jet (“jato de tempestade”), que pode produzir rajadas com enorme poder destrutivo. Um jato devastou partes do distrito de Leiria durante a tempestade Kristin, no início deste ano.

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