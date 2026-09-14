O que explica um dos setembros mais chuvosos da história de São Paulo

A grande São Paulo registra, até o momento, o quarto mês de setembro mais chuvoso desde que a medição começou a ser feita, na década de 1940 — e a posição pode subir ainda mais, já que há mais previsão de chuva para as próximas semanas.

No Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, o Inmet registrou 198,2 mm de chuva acumulados nos 12 primeiros dias do mês, colocando setembro como o segundo mês mais chuvoso do ano na região, atrás apenas de janeiro.

O que explica a quantidade de chuva em São Paulo?

De acordo com o Climatempo, o volume de chuvas se deve a uma combinação de fatores, incluindo a formação de um intenso corredor de umidade que tem alimentado as chuvas na região, além de eventos meteorológicos que provocaram grandes temporais na cidade.

No final de semana prolongado do dia 7 de setembro, por exemplo, a entrada de uma frente fria provocou chuvas na cada dos 35mm. Dias depois, a formação de um ciclone extratropical sobre o sul do Brasil e o Paraguai gerou grande instabilidade e áreas de chuva sobre o Paraná, que avançaram em direção ao estado de São Paulo, atingindo também a região da capital paulista.

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Na última semana, um outro ciclone extratropical de formou no atlântico, próximo à costa sul do Brasil, favorecendo os temporais até esta segunda-feira, 14, além de uma frente fria que derrubou as temperaturas. Aliado a isso, a corrente de ar quente e úmido que vem da Amazônia está direcionada para a região centro-sul do Brasil, formando um corredor de umidade que vem mantendo condições favoráveis para a formação das áreas de chuva na capital paulista.

Quando para de chover?

De acordo com o Climatempo, a chuva começa a diminuir nesta terça-feira, 15, mas o tempo segue nublado na quarta. Na quinta-feira, o sol pode aparecer de maneira breve, mas a atuação do ar polar deve manter as temperaturas baixas durante toda a semana. A trégua na chuva também não deve durar muito, com temporal previsto para a próxima semana.

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