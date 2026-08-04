Incêndios e calor redesenham o terroir de Bordeaux

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O calor extremo e incêndios na França, os piores da história recente, ameaçam a safra de vinhos de Bordeaux. Embora as chamas não tenham atingido os vinhedos, temperaturas recordes e a fumaça intensa podem reduzir o volume da colheita e conferir notas defumadas aos vinhos, alterando o perfil do terroir.

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Calor extremo, seca e incêndios que se espalham pelas áreas rurais francesas já devastaram cerca de 115 mil hectares de vegetação, no que é considerado o pior episódio de fogo da história recente do país. As queimadas chegaram às proximidades de Bordeaux, uma das mais tradicionais regiões produtoras de vinho do mundo. Embora as chamas não tenham atingido os vinhedos, a safra deste ano deve ser menor em razão das temperaturas recordes e pode apresentar notas defumadas provocadas pela intensa fumaça que encobriu a região.

Julho foi o mês mais quente já registrado na França desde o início das medições, em 1900. Sob temperaturas excepcionalmente elevadas, as uvas amadurecem mais rapidamente, perdem água e ficam menores, reduzindo o volume da colheita. O estresse hídrico também concentra os açúcares antes que compostos responsáveis pelos aromas e pela cor atinjam o desenvolvimento ideal, alterando o equilíbrio do vinho.

Embora as chamas permaneçam a alguns quilômetros das principais denominações de Bordeaux, como Margaux e Saint-Émilion, a fumaça já alcançou áreas produtoras como Graves e Pessac-Léognan. Especialistas alertam para o chamado

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smoke taint, fenômeno em que compostos da fumaça são absorvidos pela casca das uvas e só se manifestam durante a fermentação, conferindo ao vinho aromas e sabores de cinza, queimado ou defumado.

A extensão dos danos ainda é incerta e dependerá do tempo de exposição das videiras à fumaça e das condições climáticas nas próximas semanas. Às vésperas da colheita, produtores monitoram diariamente a direção dos ventos e temem a reativação dos chamados “incêndios zumbis”, focos que voltam a se espalhar mesmo depois de aparentemente controlados.

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Para uma região que já enfrenta a queda do consumo mundial de vinhos tintos e adapta seus vinhedos às mudanças climáticas, a safra de 2026 pode se tornar mais um símbolo da transformação imposta pelo aquecimento global. Em Bordeaux, mesmo quando o fogo não alcança as videiras, seus efeitos já começam a fazer parte do terroir.