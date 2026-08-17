Ciclone extratropical vai atingir região do Brasil com tempestades e ventos de até 100 km/h
Região Sul terá chuva intensa e queda nas temperaturas ainda nesta semana
Um novo ciclone extratropical deve provocar uma forte mudança na previsão do tempo para a Região Sul nesta semana. O sistema começa a se formar a partir de quinta-feira, 20 de agosto, e traz risco de chuvas intensas e tempestades severas para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo previsão divulgada pelo Meteored.
Além dos temporais, a formação do ciclone deve intensificar os ventos. As primeiras rajadas mais fortes são esperadas já na quinta-feira, mas o cenário de maior atenção ocorre entre a madrugada e a manhã de sexta-feira, 21, quando os ventos podem alcançar entre 70 e 100 km/h em áreas do leste da Região Sul.
A mudança no tempo também será acompanhada pelo avanço de uma nova massa de ar frio. Depois do calor registrado no início da semana, as temperaturas começam a cair primeiro no Rio Grande do Sul e, posteriormente, em áreas de Santa Catarina e Paraná, configurando um novo episódio de frio de inverno.
Quando o ciclone vai se formar?
O processo de formação do ciclone, conhecido como ciclogênese, começa a ganhar força entre a noite de quarta-feira, 19, e a madrugada de quinta-feira, 20, com uma área de maior instabilidade entre Argentina e Paraguai. No início da manhã de quinta, a previsão indica uma baixa pressão já organizada sobre o Rio Grande do Sul.
Com isso, aumenta o potencial para
chuvas intensas e tempestades severas nas regiões Oeste, Missões e Central do estado gaúcho. Ao longo da manhã, as instabilidades também passam a ameaçar a Campanha, o Sul, o Sudeste do estado e a região de Porto Alegre.
Durante o dia, a baixa pressão se desloca para sudeste enquanto uma frente fria associada ao sistema começa a se organizar. A partir da tarde, o risco de chuva intensa e tempestades alcança também o Norte e a Serra do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e as regiões sudoeste e oeste do Paraná.
Onde os ventos serão mais fortes na quinta-feira?
A intensificação dos ventos começa a chamar atenção durante a tarde de quinta-feira. Segundo o Meteored, há risco de
rajadas entre 50 e 75 km/h em diferentes pontos do Sul.
No Rio Grande do Sul, as áreas de maior atenção incluem Oeste, Missões, Norte e Serra. Em Santa Catarina, o meio-oeste entra na faixa de risco, enquanto, no Paraná, o sul do estado também pode registrar ventania.
À noite, as tempestades avançam sobre a porção central e o sul de Santa Catarina e chegam ao sul paranaense. No território gaúcho, as condições adversas permanecem principalmente na Serra, litoral, Sul, Sudeste e na faixa de fronteira da Campanha.
Ventos podem chegar a 100 km/h na sexta-feira
O momento mais crítico para a ventania está previsto para a madrugada e a manhã de sexta-feira, 21 de agosto. Nesse período, o ciclone já estará formado e avançando em direção ao oceano, mas sua circulação continuará influenciando o tempo no Sul do país.
O alerta é para rajadas de
70 a 100 km/h no leste e nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e leste do Paraná. A intensidade está relacionada à borda do sistema ciclônico, mesmo com seu centro se afastando pelo oceano.
Quais regiões terão maior risco de tempestades?
O Rio Grande do Sul será o primeiro estado diretamente afetado pela formação da baixa pressão, com maior risco de tempo severo já na manhã de quinta-feira. Oeste, Missões e região Central aparecem inicialmente entre os pontos de maior atenção.
Depois, a instabilidade se espalha por outras áreas gaúchas e avança sobre Santa Catarina e Paraná. Na tarde de quinta, oeste catarinense e oeste e sudoeste paranaense também entram na área com potencial para temporais. À noite, a chuva avança para regiões centrais e meridionais de Santa Catarina e para o sul do Paraná.
Massa de ar frio derruba as temperaturas
O ciclone não será responsável apenas pela chuva e pela ventania. Uma nova incursão de ar frio deverá avançar pelo Sul e derrubar as temperaturas depois de um começo de semana marcado por calor.
A queda começa no Rio Grande do Sul e alcança o meio-oeste de Santa Catarina e o oeste e sudoeste do Paraná ainda na quinta-feira. Na sexta, com o ciclone já afastado sobre o oceano, o ar frio se espalha com maior intensidade pela Região Sul, reforçando um novo episódio de frio no inverno.
Quais são os principais riscos?
As condições previstas exigem atenção principalmente por causa da combinação de tempestades severas, chuva intensa e rajadas muito fortes de vento. Ventos próximos dos 100 km/h podem provocar queda de árvores e galhos, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia, especialmente em áreas mais expostas.
Durante episódios de tempestade e ventania, a recomendação é evitar permanecer próximo a árvores, placas, postes e estruturas vulneráveis, além de acompanhar os alertas meteorológicos e as orientações das autoridades locais.