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Ciclone extratropical vai atingir região do Brasil com tempestades e ventos de até 100 km/h

Região Sul terá chuva intensa e queda nas temperaturas ainda nesta semana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h21
CICLONE - Sul: fenômeno provoca ventos fortes e é mais comum na região
 (Carl & Ann Purcell/Getty Images)
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Ciclone extratropical vai atingir região do Brasil com tempestades e ventos de até 100 km/h Priorizar nos meus resultados Google

Um novo ciclone extratropical deve provocar uma forte mudança na previsão do tempo para a Região Sul nesta semana. O sistema começa a se formar a partir de quinta-feira, 20 de agosto, e traz risco de chuvas intensas e tempestades severas para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo previsão divulgada pelo Meteored.

Além dos temporais, a formação do ciclone deve intensificar os ventos. As primeiras rajadas mais fortes são esperadas já na quinta-feira, mas o cenário de maior atenção ocorre entre a madrugada e a manhã de sexta-feira, 21, quando os ventos podem alcançar entre 70 e 100 km/h em áreas do leste da Região Sul.

A mudança no tempo também será acompanhada pelo avanço de uma nova massa de ar frio. Depois do calor registrado no início da semana, as temperaturas começam a cair primeiro no Rio Grande do Sul e, posteriormente, em áreas de Santa Catarina e Paraná, configurando um novo episódio de frio de inverno.

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Quando o ciclone vai se formar?

O processo de formação do ciclone, conhecido como ciclogênese, começa a ganhar força entre a noite de quarta-feira, 19, e a madrugada de quinta-feira, 20, com uma área de maior instabilidade entre Argentina e Paraguai. No início da manhã de quinta, a previsão indica uma baixa pressão já organizada sobre o Rio Grande do Sul.

Com isso, aumenta o potencial para

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chuvas intensas e tempestades severas nas regiões Oeste, Missões e Central do estado gaúcho. Ao longo da manhã, as instabilidades também passam a ameaçar a Campanha, o Sul, o Sudeste do estado e a região de Porto Alegre.

Durante o dia, a baixa pressão se desloca para sudeste enquanto uma frente fria associada ao sistema começa a se organizar. A partir da tarde, o risco de chuva intensa e tempestades alcança também o Norte e a Serra do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e as regiões sudoeste e oeste do Paraná.

Onde os ventos serão mais fortes na quinta-feira?

A intensificação dos ventos começa a chamar atenção durante a tarde de quinta-feira. Segundo o Meteored, há risco de

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rajadas entre 50 e 75 km/h em diferentes pontos do Sul.

No Rio Grande do Sul, as áreas de maior atenção incluem Oeste, Missões, Norte e Serra. Em Santa Catarina, o meio-oeste entra na faixa de risco, enquanto, no Paraná, o sul do estado também pode registrar ventania.

À noite, as tempestades avançam sobre a porção central e o sul de Santa Catarina e chegam ao sul paranaense. No território gaúcho, as condições adversas permanecem principalmente na Serra, litoral, Sul, Sudeste e na faixa de fronteira da Campanha.

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Ventos podem chegar a 100 km/h na sexta-feira

O momento mais crítico para a ventania está previsto para a madrugada e a manhã de sexta-feira, 21 de agosto. Nesse período, o ciclone já estará formado e avançando em direção ao oceano, mas sua circulação continuará influenciando o tempo no Sul do país.

O alerta é para rajadas de

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70 a 100 km/h no leste e nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e leste do Paraná. A intensidade está relacionada à borda do sistema ciclônico, mesmo com seu centro se afastando pelo oceano.

Quais regiões terão maior risco de tempestades?

O Rio Grande do Sul será o primeiro estado diretamente afetado pela formação da baixa pressão, com maior risco de tempo severo já na manhã de quinta-feira. Oeste, Missões e região Central aparecem inicialmente entre os pontos de maior atenção.

Depois, a instabilidade se espalha por outras áreas gaúchas e avança sobre Santa Catarina e Paraná. Na tarde de quinta, oeste catarinense e oeste e sudoeste paranaense também entram na área com potencial para temporais. À noite, a chuva avança para regiões centrais e meridionais de Santa Catarina e para o sul do Paraná.

Massa de ar frio derruba as temperaturas

O ciclone não será responsável apenas pela chuva e pela ventania. Uma nova incursão de ar frio deverá avançar pelo Sul e derrubar as temperaturas depois de um começo de semana marcado por calor.

A queda começa no Rio Grande do Sul e alcança o meio-oeste de Santa Catarina e o oeste e sudoeste do Paraná ainda na quinta-feira. Na sexta, com o ciclone já afastado sobre o oceano, o ar frio se espalha com maior intensidade pela Região Sul, reforçando um novo episódio de frio no inverno.

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Quais são os principais riscos?

As condições previstas exigem atenção principalmente por causa da combinação de tempestades severas, chuva intensa e rajadas muito fortes de vento. Ventos próximos dos 100 km/h podem provocar queda de árvores e galhos, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia, especialmente em áreas mais expostas.

Durante episódios de tempestade e ventania, a recomendação é evitar permanecer próximo a árvores, placas, postes e estruturas vulneráveis, além de acompanhar os alertas meteorológicos e as orientações das autoridades locais.

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