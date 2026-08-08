Ciclone-bomba acabou? Veja a previsão para este sábado

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Uma nova frente fria traz instabilidade, chuva forte e ventos de até 90 km/h para o Sul e Sudeste do Brasil neste sábado. Paraná e Santa Catarina são os estados mais afetados, com potencial para rajadas intensas. Saiba os detalhes da previsão e como o tempo se comporta nas demais regiões.

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Apesar de o ciclone-bomba, que causou estragos no Sul e Sudeste do país, com temporais e ventos de mais de 100 km/h, ter se afastado da costa rumo ao oceano, uma nova frente fria deve aumentar a instabilidade nessas duas regiões neste sábado, 8, com previsão de chuva forte, temporais e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h em áreas do Paraná e de Santa Catarina. As maiores velocidades são esperadas no sul e na região central paranaense e no Planalto Norte catarinense. O cenário também inclui ventos de até 70 km/h em outras áreas do Sul, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, segundo previsão do Climatempo.

Onde as rajadas podem chegar a 90 km/h?

No Paraná, em Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul, as rajadas devem variar entre 50 e 70 km/h. O vento pode ganhar ainda mais força no sul e na região central do Paraná e no Planalto Norte catarinense, onde há possibilidade de atingir 90 km/h. A atuação combinada de uma nova frente fria, de um cavado em médios níveis da atmosfera e do Jato de Baixos Níveis favorece a formação de áreas de chuva, trovoadas e temporais isolados.

Como fica o tempo no Sul?

A chuva começa desde as primeiras horas no extremo norte, nordeste, litoral e leste do Paraná, com intensidade de moderada a forte e possibilidade de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam principalmente no centro-leste paranaense. Em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, a chuva também ganha força, enquanto o litoral gaúcho pode registrar precipitações fracas e isoladas.

No decorrer do sábado, a nova frente fria mantém condições para chuva moderada a forte, trovoadas e temporais isolados em Santa Catarina, grande parte do Paraná e metade norte do Rio Grande do Sul. As instabilidades diminuem no Rio Grande do Sul até a noite, mas permanecem em boa parte do Paraná e, com menor intensidade, no norte catarinense.

O Sudeste também terá ventos fortes?

Sim. Em São Paulo, o sábado começa com chuva moderada a forte e trovoadas no centro-sul, nordeste e leste do estado, além do extremo sul de Minas Gerais. Há risco de temporais no sul e no litoral sul paulista, na Baixada Santista e na região de Sorocaba. As rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no centro-sul e leste de São Paulo e no extremo sul mineiro.

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Ao longo do dia, as instabilidades diminuem em São Paulo, embora ainda possam ocorrer chuvas fracas e isoladas no sul e no litoral. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece mais estável, com poucas nuvens. As temperaturas continuam elevadas, mas o sul, o leste e o litoral paulista, além do extremo sul de Minas Gerais, terão condições mais agradáveis.

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O frio também avança pelo Sul?

A passagem dos sistemas frontais provoca queda nas temperaturas em algumas áreas. Nas primeiras horas do sábado, o Rio Grande do Sul terá temperaturas muito baixas, com possibilidade de valores próximos de 0 grau e risco de geada pontual no sul, na Campanha e no sudeste do estado. Durante o dia, as temperaturas permanecem agradáveis na Região Sul, enquanto o norte, o noroeste e o oeste do Paraná terão maior elevação dos termômetros.

E nas outras regiões do país?

No Centro-Oeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, mas uma nova frente fria mantém condições para chuva no sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Entre o fim do dia e a noite, podem ocorrer pancadas moderadas com trovoadas. As rajadas chegam a 50 a 70 km/h na metade oeste e no centro-sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso.

No Nordeste, o interior segue com tempo seco, calor e baixa umidade, enquanto a faixa litorânea pode registrar chuva. Entre o litoral da Paraíba e de Alagoas, a precipitação pode ser moderada a forte, e as rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h em grande parte do litoral. Na Região Norte, as chuvas mais frequentes se concentram no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, enquanto outras áreas permanecem mais secas e quentes.

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A previsão foi apresentada no conteúdo de previsão do tempo da Climatempo, conforme o texto fornecido, e aponta que o principal destaque deste sábado é a combinação de chuva forte, temporais e ventos intensos no Sul, com reflexos também no Sudeste. No Paraná e em Santa Catarina, as rajadas podem alcançar os maiores valores, enquanto outras áreas do país permanecem sob predomínio de calor, tempo seco ou instabilidades mais localizadas.