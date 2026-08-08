Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Agenda Verde

Ciclone-bomba acabou? Veja a previsão para este sábado

Fenômeno causou estragos em cidades das regiões Sul e Sudeste do país

Por Da Redação 8 ago 2026, 08h21
Chuva em São Paulo
Em São Paulo, o sábado começa com chuva moderada a forte e trovoadas no centro-sul, nordeste e leste do estado (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Ciclone-bomba acabou? Veja a previsão para este sábado Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de o ciclone-bomba, que causou estragos no Sul e Sudeste do país, com temporais e ventos de mais de 100 km/h, ter se afastado da costa rumo ao oceano, uma nova frente fria deve aumentar a instabilidade nessas duas regiões neste sábado, 8, com previsão de chuva forte, temporais e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h em áreas do Paraná e de Santa Catarina. As maiores velocidades são esperadas no sul e na região central paranaense e no Planalto Norte catarinense. O cenário também inclui ventos de até 70 km/h em outras áreas do Sul, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, segundo previsão do Climatempo.

Onde as rajadas podem chegar a 90 km/h?

No Paraná, em Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul, as rajadas devem variar entre 50 e 70 km/h. O vento pode ganhar ainda mais força no sul e na região central do Paraná e no Planalto Norte catarinense, onde há possibilidade de atingir 90 km/h. A atuação combinada de uma nova frente fria, de um cavado em médios níveis da atmosfera e do Jato de Baixos Níveis favorece a formação de áreas de chuva, trovoadas e temporais isolados.

Como fica o tempo no Sul?

A chuva começa desde as primeiras horas no extremo norte, nordeste, litoral e leste do Paraná, com intensidade de moderada a forte e possibilidade de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam principalmente no centro-leste paranaense. Em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, a chuva também ganha força, enquanto o litoral gaúcho pode registrar precipitações fracas e isoladas.

Siga

No decorrer do sábado, a nova frente fria mantém condições para chuva moderada a forte, trovoadas e temporais isolados em Santa Catarina, grande parte do Paraná e metade norte do Rio Grande do Sul. As instabilidades diminuem no Rio Grande do Sul até a noite, mas permanecem em boa parte do Paraná e, com menor intensidade, no norte catarinense.

O Sudeste também terá ventos fortes?

Sim. Em São Paulo, o sábado começa com chuva moderada a forte e trovoadas no centro-sul, nordeste e leste do estado, além do extremo sul de Minas Gerais. Há risco de temporais no sul e no litoral sul paulista, na Baixada Santista e na região de Sorocaba. As rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no centro-sul e leste de São Paulo e no extremo sul mineiro.

Continua após a publicidade

Ao longo do dia, as instabilidades diminuem em São Paulo, embora ainda possam ocorrer chuvas fracas e isoladas no sul e no litoral. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece mais estável, com poucas nuvens. As temperaturas continuam elevadas, mas o sul, o leste e o litoral paulista, além do extremo sul de Minas Gerais, terão condições mais agradáveis.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

O frio também avança pelo Sul?

A passagem dos sistemas frontais provoca queda nas temperaturas em algumas áreas. Nas primeiras horas do sábado, o Rio Grande do Sul terá temperaturas muito baixas, com possibilidade de valores próximos de 0 grau e risco de geada pontual no sul, na Campanha e no sudeste do estado. Durante o dia, as temperaturas permanecem agradáveis na Região Sul, enquanto o norte, o noroeste e o oeste do Paraná terão maior elevação dos termômetros.

E nas outras regiões do país?

No Centro-Oeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, mas uma nova frente fria mantém condições para chuva no sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Entre o fim do dia e a noite, podem ocorrer pancadas moderadas com trovoadas. As rajadas chegam a 50 a 70 km/h na metade oeste e no centro-sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso.

No Nordeste, o interior segue com tempo seco, calor e baixa umidade, enquanto a faixa litorânea pode registrar chuva. Entre o litoral da Paraíba e de Alagoas, a precipitação pode ser moderada a forte, e as rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h em grande parte do litoral. Na Região Norte, as chuvas mais frequentes se concentram no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, enquanto outras áreas permanecem mais secas e quentes.

Continua após a publicidade

A previsão foi apresentada no conteúdo de previsão do tempo da Climatempo, conforme o texto fornecido, e aponta que o principal destaque deste sábado é a combinação de chuva forte, temporais e ventos intensos no Sul, com reflexos também no Sudeste. No Paraná e em Santa Catarina, as rajadas podem alcançar os maiores valores, enquanto outras áreas do país permanecem sob predomínio de calor, tempo seco ou instabilidades mais localizadas.

Publicidade
TAGS:
Chuvas
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).