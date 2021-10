Atum-azul: salvo da extinção

Uma das boas notícias do ano na área de preservação marinha foi a de que o atum-azul, um dos peixes mais pescados no mundo, deixou a lista das espécies sob risco de extinção. As regras mais rígidas para a captura desses peixes gigantescos (podem atingir até 650 quilos) e de sabor muito apreciado mundo afora ajudaram a reduzir a voracidade da indústria pesqueira, principalmente na região do Mar Mediterrâneo e do Oceano Pacífico. No Japão, onde é tratado com reverência única, pode ser visto tanto no monumental aquário de Tóquio (foto) quanto nos boxes do mercado de peixes de Tsukiji, onde é vendido por cifras para lá de elevadas.