A cidade de Mato Grosso que bateu recorde de temperatura no país com 43ºC

Ler Resumo





Nova Xavantina, MT, registrou o novo recorde de calor no Brasil em 2026, atingindo 43,3ºC. Mais de 50 cidades brasileiras superaram os 40ºC, com Brasília e Cuiabá também batendo seus próprios recordes anuais. Descubra as cidades mais quentes e as previsões para os próximos dias de intenso calor no país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, estabeleceu na segunda, 28, o novo recorde de calor no Brasil em 2026. A marca de 43,3ºC registrada no período da tarde superou a medição recordista anterior de 42,2ºC do dia anterior na mesma cidade.

Segundo o Climatempo, a tarde do dia 28 de setembro foi a mais quente deste ano no país. Mais de 50 cidades brasileiras registraram temperaturas iguais ou acima dos 40ºC em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Piauí.

Nove das dez maiores temperaturas do ano foram registradas no dia.

Continua após a publicidade

43,3°C – Nova Xavantina/MT (28/09) 43,2°C – Corumbá/MS (28/09) 42,8°C – Santo Antônio do Leverger/MT (28/09) 42,7°C – Alcinópolis/MS (28/09) 42,3°C – Rondonópolis/MT (28/09) 42,3°C – Aquidauana/MS (28/09) 42,2°C – Nova Xavantina (27/09) 42,1°C – Paranaíba/MS (28/09) 42,1°C – Aragarças/GO (28/09) 42,0°C – Porto Murtinho/MS (28/09) 42,0°C – Cocalinho/MT (28/09)

Brasília e Cuiabá também registraram seus respectivos recordes de temperatura para o ano no dia. A capital federal marcou 35,5ºC por volta das 16h, superando os 34,4ºC do dia anterior. A capital mato-grossense chegou a 41,5ºC, ultrapassando os 41,3ºC do dia 31 de agosto.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Nesta terça, 29, há possibilidade de outras capitais baterem recordes de temperatura, segundo o Climatempo. Além de Brasília e Cuiabá em dias consecutivos, Goiânia e São Paulo podem superar suas marcas. Confira os recordes atuais:

Brasília: 35,5°C

Cuiabá: 41,5°C

Goiânia: 39,0°C

São Paulo: 34,6°C