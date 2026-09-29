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A cidade de Mato Grosso que bateu recorde de temperatura no país com 43ºC

Mais de 50 cidades brasileiras registraram temperaturas iguais ou acima dos 40ºC

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 15h14 | Atualizado em 29 set 2026, 15h19
Termômetro de mercúrio marcando aproximadamente 40 graus Celsius, com o sol brilhando intensamente no topo e um céu azul claro ao fundo
Termômetro marca altas temperaturas do verão de 2026 (MARTIN LELIEVRE/AFP)
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A cidade de Mato Grosso que bateu recorde de temperatura no país com 43ºC Priorize VEJA no Google

A cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, estabeleceu na segunda, 28, o novo recorde de calor no Brasil em 2026. A marca de 43,3ºC registrada no período da tarde superou a medição recordista anterior de 42,2ºC  do dia anterior na mesma cidade.

Segundo o Climatempo, a tarde do dia 28 de setembro foi a mais quente deste ano no país. Mais de 50 cidades brasileiras registraram temperaturas iguais ou acima dos 40ºC em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Piauí.

Nove das dez maiores temperaturas do ano foram registradas no dia.

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  1. 43,3°C – Nova Xavantina/MT (28/09)
  2. 43,2°C – Corumbá/MS (28/09)
  3. 42,8°C – Santo Antônio do Leverger/MT (28/09)
  4. 42,7°C – Alcinópolis/MS (28/09)
  5. 42,3°C – Rondonópolis/MT (28/09)
  6. 42,3°C – Aquidauana/MS (28/09)
  7. 42,2°C – Nova Xavantina (27/09)
  8. 42,1°C – Paranaíba/MS (28/09)
  9. 42,1°C – Aragarças/GO (28/09)
  10. 42,0°C – Porto Murtinho/MS (28/09)
  11. 42,0°C – Cocalinho/MT (28/09)

Brasília e Cuiabá também registraram seus respectivos recordes de temperatura para o ano no dia. A capital federal marcou 35,5ºC por volta das 16h, superando os 34,4ºC do dia anterior. A capital mato-grossense chegou a 41,5ºC, ultrapassando os 41,3ºC do dia 31 de agosto.

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Nesta terça, 29, há possibilidade de outras capitais baterem recordes de temperatura, segundo o Climatempo. Além de Brasília e Cuiabá em dias consecutivos, Goiânia e São Paulo podem superar suas marcas. Confira os recordes atuais: 

  • Brasília: 35,5°C
  • Cuiabá: 41,5°C
  • Goiânia: 39,0°C
  • São Paulo: 34,6°C
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TAGS:
Clima
Mato Grosso
onda de calor
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