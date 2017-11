Partidos da oposição criticam ação pró-parlamentarismo no STF

Partidos da oposição divulgaram, nesta última segunda-feira (20), uma nota em conjunto na qual criticam uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), apoiada pelo governo de Michel Temer (PMDB), que, se aprovada, poderia abrir uma brecha para adoção do sistema parlamentarista no país sem a necessidade de uma consulta popular.

Segundo a nota assinada pelo PT, PSB, PDT e pelo PCdoB, esse artifício seria “mais um golpe” da gestão de Temer que tem como objetivo impedir que o presidente eleito em 2018 assuma de fato o governo.”Trata-se de um movimento acintosamente estimulado pelo governo golpista, para impedir que o presidente legitimamente eleito pelo povo assuma o governo com plenos poderes previstos na Constituição, como foi decidido duas vezes em plebiscitos nacionais (1963 e 1993)”, diz o texto.

Na última terça-feira (14), o ministro do STF Alexandre Morais pediu a inclusão da pauta de julgamento do Tribunal o Mandato de Segurança 22.972. A ação questiona o Supremo sobre a possibilidade do Congresso decidir a mudança do sistema político sem a necessidade de consultar a população com um plebiscito.

O Mandato de Segurança é de autoria do então deputado Jaques Wagner (PT-BA) e foi proposto pela primeira vez no STF em 1997. À época, os partidos tentavam aprovar uma emenda à Constituição implantando o parlamentarismo depois que o regime foi rejeitado pela população no plebiscito de 1993.

Nestes últimos 20 anos a ação já teve seis relatores, entre eles os ministros Nerí da Silveira, Ilmar Galvão, Carlos Ayres Britto, Cezar Peluso e Teori Zavascki até ser redistribuída para o ministro Alexandre Moraes em março deste ano. Entre 2003 e 2012 não houve sequer um andamento e, desde março de 2016, o mandato está pronto para ser julgado no Supremo.

A nota foi assinada pelos presidentes do PT, senadora Gleisi Hoffmann, PSB, Carlos Siqueira, PDT, Carlos Lupi, e PCdoB, Luciana Santos. O Documento finaliza criticando o retorno da medida pontuando que “Quem propõe a mudança do sistema do governo tem de enfrentar esse debate com o povo , por meio de plebiscito, e não por conchavos políticos e manobras judiciais”.

Leia a nota na íntegra:

A repentina inclusão, na pauta do STF, de uma ação para definir se o Congresso tem poderes para adotar o sistema parlamentarista, sem consultar a população em plebiscito, é o primeiro passo de mais um golpe contra a democracia e a soberania popular no país.

Trata-se de um movimento acintosamente estimulado pelo governo golpista, para impedir que um presidente legitimamente eleito pelo povo assuma o governo com os plenos poderes previstos na Constituição, como foi decidido duas vezes em plebiscitos nacionais (1963 e 1993).

Cientes de que não conseguirão se manter pelo voto popular, as forças que sustentam o governo golpista pretendem evitar, a qualquer custo, a retomada do processo democrático, para continuar implementando sua agenda de retrocessos, de retirada de direitos e de entrega do patrimônio nacional.

É urgente denunciar e enfrentar mais este golpe, motivo pelo qual nossos partidos constituem uma Frente em Defesa da Democracia, com o objetivo de garantir eleições livres e democráticas, com a participação de todas as forças políticas.

Quem propõe a mudança do sistema de governo tem de enfrentar esse debate com o povo, por meio de plebiscito, e não por conchavos políticos e manobras judiciais.

Só por meio de eleições livres e democráticas teremos um governo com a necessária legitimidade para superar a grave crise econômica, social e política em que o país se encontra, retomar o desenvolvimento com justiça social, a geração de empregos e a defesa do patrimônio nacional.

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB

Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT

Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB