Eike Batista chega ao presídio Ary Franco, no Rio

O empresário Eike Batista chegou ao presídio Ary Franco, em Água Mansa, no Rio de Janeiro por volta das 11h20 desta segunda-feira após passar por exame de corpo delito, no Instituto Médico Legal (IML). Eike, que estava em viagem de negócios em Nova York, foi detido na manhã desta segunda assim que desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. A prisão do ex-bilionário foi decretada na última quinta e, desde então, ele era considerado foragido da Justiça.

A prisão foi decretada no âmbito da Operação Eficiência, segunda fase da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. As investigações apontam que Eike repassou 16,5 milhões de dólares em propinas para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por meio de contas no exterior.

Eike não tem o ensino superior completo e, por isso, pode ficar em presídio comum. O empresário deve prestar depoimento ainda nesta semana.