Ao Vivo: STF retoma julgamento que decidirá sobre delação da JBS

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma a partir das 14h nesta quinta-feira o julgamento que vai definir se o relator da Operação Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, continua à frente também das delações da JBS e se os termos do acordo firmado entre a empresa e a Procuradoria-Geral da República podem ser alterados pela Corte. Na sessão iniciada ontem, votaram Fachin e Alexandre de Moraes, ambos favoráveis à continuidade do relator e contrários à possibilidade de rever cláusulas do acordo de colaboração dos executivos da JBS.

A decisão do Supremo, que pode ter impacto em outros acordos de delação firmados na Lava Jato, será tomada em um recurso movido pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), citado em um depoimento de Wesley Batista, um dos donos da JBS, como beneficiário de 10 milhões de reais de propina. No pedido, Azambuja questiona o fato de o relator ter sido necessariamente Edson Fachin, que já concentra os processos relacionados à Lava Jato. Para ele, as revelações feitas pelos executivos da empresa não têm relação direta com o esquema de corrupção instalado na Petrobras.

Tanto Fachin quanto o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, consideram que a relatoria é legítima porque os fatos narrados pelos empresários do frigorífico têm relação com as investigações sobre políticos do PMDB e com casos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) que já estavam sob responsabilidade do ministro.

Em seu voto, ontem, o relator também disse que apenas a homologação (validação) do acordo é monocrática (decidida por um único juiz) e que a palavra final será sempre do colegiado na análise do mérito e da eficácia da colaboração. Ele destacou que a delação “é um meio, e não um fim em si” e que o delator é “um delituoso confesso”, o que exige um esforço dos investigadores para comprovar as declarações prestadas.

Embora não tenham votado ontem, os ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello deram indicativos de que vão seguir a posição de Fachin. Caso as manifestações prévias dos ministros se confirmem em seus votos, a manutenção do relator e das atuais regras da delação da JBS precisaria de apenas mais um voto para conseguir maioria no plenário.

Além de Mello, Fux e Marco Aurélio, votarão na sessão de hoje os ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente do STF, Cármen Lúcia.