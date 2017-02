F1: Mercedes apresenta carro para 2017 com vídeo em 360º

A Mercedes, atual tricampeã mundial de Fórmula 1 entre construtores e pilotos, apresentou nesta quinta-feira, no circuito de Silverstone, no Reino Unido, o W08, modelo que será utilizado em 2017 pelo britânico Lewis Hamilton e pelo finlandês Valtteri Bottas. A escuderia inglesa inovou ao transmitir o lançamento do carro, ao vivo, com um vídeo em 360º, em suas redes sociais:

“É um dia super importante para nós. As regras mudaram substancialmente. Na temporada passada, perguntávamos a cada semana o que tínhamos que fazer para nos adaptar. Agora, parece que descobrimos o Santo Graal”, afirmou o entusiasmado Toto Wolff, diretor da escuderia alemã.

Visualmente, o novo carro da Mercedes apresenta poucas novidades: é pintado predominantemente em prateado e verde, as mesmas cores com que o time assombrou a Fórmula 1 nos últimos anos, com dois títulos de Hamilton e um, no ano passado, do alemão Nico Rosberg, que anunciou aposentadoria dias depois da conquista.

As pequenas mudanças com relação ao modelo anterior foram feitas em adequação e adaptação ao regulamento, como a frente mais estreita e arredondada. A diminuição da “barbatana”, agora quase imperceptível na traseira do carro, também chamou a atenção. O Mundial de 2017 será iniciado em 26 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.

FIRST LOOK: Lewis Hamilton takes the brand new Mercedes-AMG #F1 W08 #EQPower+ for its first laps around Silverstone! pic.twitter.com/W8LIKMjW5O — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 23, 2017

(com agência EFE)