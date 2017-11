Nove mulheres relatam assédio em estúdio de Lars Von Trier

Nove mulheres denunciaram casos de assédio sexual e moral dentro da Zentropa, estúdio dinamarquês que tem o cineasta Lars Von Trier entre os sócios. Em entrevista para o jornal Politiken, as ex-funcionárias contaram diversas situações envolvendo Peter Aalbæk Jensen, ex-CEO da empresa e parceiro de Von Trier nos negócios.

De acordo com a reportagem, Jensen teria apalpado os seios de funcionárias, além de colocá-las em situações de constrangimento com pedidos para levarem grampos de mamilos e até vacinarem os porcos dele.

“Acredito que todo mundo que trabalhou para a Zentropa já foi exposto ou testemunhou alguma situação. São casos de assédio sexual ou bullying. Tudo isso está arraigado na cultura do local”, afirmou a ex-produtora Meta Louise Foldager Sørensen.

Jensen, que ainda possui 25% das ações da empresa, afirmou que não se lembra dos casos de assédio descritos, mas que “provavelmente aconteceram”. “Não me interesso por submissão ou degradação. Estou interessado em testar limites”, se justificou.

Fundada em 1992 por Von Trier e Jensen, a Zentropa é o estúdio responsável por filmes do diretor como Anticristo (2009), Melancolia (2011) e Ninfomaníaca (2013). A empresa ainda produz filmes pornográficos.

Björk e Lars Von Trier

Em outubro, a cantora Björk falou em suas redes sociais sobre situações de assédio que sofreu da parte de um “diretor dinamarquês”. A artista trabalhou com Lars Von Trier no filme Dançado no Escuro, em 2000. “Quando eu desviei da investida do diretor, ele se irritou e me castigou, criando para a sua equipe a ideia de que eu era uma pessoa difícil”, afirmou na época, sem revelar o nome do homem.

No dia seguinte à publicação, o diretor não falou diretamente no assunto, mas se defendeu escrevendo coisas como “Existe um método de direção no cinema” e “Não é à toa que as ‘minhas’ atrizes têm nos meus filmes a melhor performance da carreira”.