Hospital demite funcionário que divulgou vídeo de Fábio Assunção

O Hospital Memorial Arcoverde, localizado no sertão do Pernambuco, afirmou em nota que afastou o funcionário que postou um vídeo de Fábio Assunção brigando com médicos e enfermeiros no local. A passagem do ator aconteceu antes da prisão feita em flagrante, no último sábado. Assunção é acusado de desacato a autoridade, resistência e dano a patrimônio público.

Na nota, a instituição afirma que não deu nenhum consentimento para o funcionário realizar o vídeo. O Hospital ainda ressalta que a ação “feriu o código de ética, a imagem da instituição e a do referido ator”. A declaração vem depois de diversos artistas apoiarem Assunção, como Ivete Sangalo, Glória Perez e Leandro Hassum.

O ator estava na cidade para divulgar o documentário Samba de Coco gravado ao lado da namorada, Pally Siqueira, exibido na sexta-feira na abertura oficial do São João. Depois do incidente, Fábio postou uma nota no seu Facebook, afirmando que não havia usado nenhum tipo de droga ilícita.