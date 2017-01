‘Assassin’s Creed’ derruba ‘Minha Mãe É uma Peça’ nas bilheterias

Após três semanas de reinado, o filme Minha Mãe É uma Peça 2 perdeu o primeiro lugar na lista de filmes mais vistos no Brasil para Assassin´s Creed, adaptação do jogo de videogame de mesmo nome. A produção foi assistida por 744.000 pessoas em quatro dias, somando 13 milhões de reais. A comédia de Paulo Gustavo fez, em um mês em cartaz, 6,4 milhões de espectadores e 86 milhões de reais arrecadados até o momento.

Entre a terceira e a décima posição do ranking de bilheterias, feito pela comScore, estão os filmes Moana – Um Mar de Aventuras, Passageiros, Eu Fico Loko, Sing- Quem Canta Seus Males Espanta, Rogue One – Uma História Star Wars, Dominação, Eu, Daniel Blake e Animais Noturnos, respectivamente.

Nos Estados Unidos, principal mercado cinematográfico, Estrelas Além do Tempo, de Theodore Malfi, sobre cientistas negras americanas que trabalharam na Nasa, no início dos anos 1960, fez 20,5 milhões de dólares ao longo do fim de semana prolongado. A produção ganhou um reforço do feriado desta segunda-feira, em homenagem ao líder da luta pelos direitos civis Martin Luther King. A produção está prevista para chegar ao Brasil em 2 de fevereiro.