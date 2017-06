STF manda soltar ex-assessor de Zezé Perrella

Antes de iniciar o julgamento do pedido de prisão preventiva do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), nesta terça-feira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu soltar o ex-assessor do senador Zezé Perrella (PMDB-MG), Mendherson Souza Lima. Votaram pela soltura de Mendherson os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, enquanto os ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso decidiram pela manutenção da prisão dele.

Mendherson Souza Lima foi preso preventivamente na Operação Patmos, deflagrada em 18 de maio, por ter recebido parte dos 2 milhões de reais destinados pela JBS a Aécio Neves. Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, primo de Aécio encarregado de coletar o valor combinado entre o tucano e Joesley Batista, repassou a Mendherson uma das parcelas de 500.000 reais que recebeu do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud.

A entrega do dinheiro ao ex-assessor de Zezé Perrella se deu no estacionamento da sede da empresa, em São Paulo, e foi filmada pela Polícia Federal. Com os 500.000 reais alocados dentro de uma mochila, Mendherson Souza Lima foi de carro da capital paulista a Belo Horizonte, viagem monitorada pela PF. Na capital mineira, ele deixou o dinheiro na sede da Tapera Participações e Empreendimentos, de Perrella.