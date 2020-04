FSB+ Tudo que é preciso saber sobre o uso de máscaras contra o coronavírus

Já começou a utilizar máscaras para se proteger do coronavírus? As autoridades de saúde defendem o uso generalizado do equipamento como barreira contra a transmissão da COVID-19 e o novo episódio do FSB+ traz todas as informações que você precisa saber: o tipo ideal de máscara para cada situação, o tempo de duração até ser necessária a troca, os cuidados no manuseio. Rafael Lisbôa conversa com o pneumologista Alberto Coimbra, da Unimed-Rio. Ela explica a importância da utilização da máscara por toda a população e dá dicas sobre a confecção e uso do modelo caseiro.