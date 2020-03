FSB+: Informação é o principal remédio contra o coronavírus

Primeiro episódio do FSB+, uma série de vídeos com orientações e esclarecimentos sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Apresentado pelo jornalista Rafael Lisbôa, diretor da FSB, os episódios contarão com a participação de especialistas e autoridades na área de saúde com dicas importantes de prevenção à doença. FSB+. Propague informação contra vírus.

Acesse a playlist com todos os episódios: https://bit.ly/2Uw8XmY