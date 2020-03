FSB+: Como os brasileiros estão encarando a pandemia de coronavírus?

No terceiro episódio do FSB+, Rafael Lisbôa conversa com Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa, sobre resultados de pesquisa nacional com 2 mil pessoas, realizada nos dias 18 e 19 de março, para entender o comportamento da população brasileira em relação ao novo coronavírus.

Acesse a playlist com todos os episódios: https://bit.ly/2Uw8XmY