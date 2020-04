FSB+ Como ajudar quem mais precisa durante a pandemia?

Solidariedade é o tema desta semana do FSB+. A sociedade civil tem se organizado e se mobilizado no Brasil todo para ajudar quem mais precisa durante a pandemia do novo coronavírus. O episódio 7 mostra iniciativas de ONGs e cidadãos que contribuem para formar uma rede de proteção à população mais vulnerável. Rafael Lisbôa conversa com a Marcella Coelho, uma das fundadoras do Movimento União Rio, projeto social que tem arrecadado doações para comunidades e para o setor de saúde no RJ. Confira no vídeo também o trabalho voluntário da CUFA, do União SP e do União PE, que tem garantido apoio para moradores de áreas carentes contra a Covid-19.