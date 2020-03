FSB+: As dicas mais úteis para se adaptar à rotina durante a pandemia

Quanto tempo o coronavírus sobrevive em superfícies e objetos? O que fazer com a roupa ao chegar da rua? Quando é recomendável usar máscaras e luvas? Como fazer atividades físicas e manter a mente em equilíbrio durante a pandemia? O novo coronavírus mudou a rotina de todos. O episódio 4 do FSB+ traz dicas para o dia a dia em tempos de COVID-19. Rafael Lisbôa conversa com a infectologista da UFRJ, Karis Rodrigues, sobre cuidados – práticos e importantes – contra a doença.