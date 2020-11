Vacina de Oxford contra Covid-19 deve ter resultados em dezembro

Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o chefe dos ensaios clínicos da vacina da Oxford, adquirida pelo Governo Federal brasileiro, afirmou que os resultados dos testes do antígeno saem ainda neste ano e que há uma pequena chance dela estar pronta até o Natal. No fim de outubro, a farmacêutica AstraZeneca, que participa da produção junto com a universidade, afirmou que a vacina resultou em uma resposta imunológica considerável em adultos.

Por aqui, a polêmica da vacina da companhia chinesa Sinovac continua. Por meio da Advocacia-Geral da União, o governo Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federalque não pode adquirir um produto que ainda não sabe se funciona. A resposta vem após o pedido de esclarecimento do ministro Ricardo Lewandowski, relator de quatro processos sobre o assunto no STF.

Nas últimas 24 horas, foram 23.976 novos casos de coronavírus e 610 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.590.025 infectados, 161.106 óbitos e 5.064.344 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 17.394 casos e de 379 mortes.

