Vacina da Pfizer é mais de 90% eficaz, aponta análise preliminar

Nesta segunda-feira, 9 de novembro, a Pfizer afirmou em comunicado que sua vacina demonstrou em testes prevenir em mais de 90% dos casos as infecções da Covid-19. Para Albert Bourla, CEO da companhia, o dia de hoje foi um grande momento para a ciência e para a humanidade. O antígeno está em sua última fase de testes e já foi aplicado em mais de 43 mil voluntários.

Logo depois, foi a vez de autoridades locais da Rússia afirmarem que sua vacina, a Sputnik V, teve os mesmos 90% de sucesso em prevenir a Covid-19. A Sputnik V é testada pelo Brasil e deve começar a ser produzida por aqui a partir de janeiro, por meio de uma parceria do Fundo de Investimento Russo com o governo do Paraná.

Nas últimas 24 horas, foram 10.917 novos casos de coronavírus e 231 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.675.032 infectados, 162.628 óbitos e 5.064.344 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 17.261 casos e de 339 mortes.

