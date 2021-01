Todos os estados começam a vacinação contra o coronavírus

Nesta terça-feira, 19 de janeiro, todos os vinte e seis estados brasileiros e o Distrito Federal iniciaram a vacinação contra a Covid-19. 9 deles, e o Distrito Federal ainda não tinham começado o processo, apesar de a campanha ter começado oficialmente ontem em todo o país.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Mesmo com o avanço na distribuição das seis milhões de vacinas, o governo federal voltou a encarar hoje novos problemas. Após solicitar que o estado de São Paulo compartilhasse a CoronaVac, vacina da companhia chinesa Sinovac, com o restante do país, a ameaça agora é de que a China interrompa o envio de insumos para a produção do antígeno no Brasil.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 62.094 novos casos de coronavírus e 1.192 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.573.864 infectados, 211.491 óbitos e 7.518.846 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 54.032 casos e de 972 mortes. No mundo, mais de 44 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas