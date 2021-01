Taxa de transmissão do coronavírus está em 1,04 no Brasil, aponta estudo

Nesta terça-feira, cinco de janeiro, o Imperial College, universidade britânica referência em dados sobre a Covid-19, informou que a taxa de transmissão da doença no Brasil caiu para 1,04. O dado sugere que a cada 100 pessoas infectadas, transmitem o vírus para outras 104. No dia 15 de dezembro, data da última estimativa, esse número estava em 1,13. Apesar da queda, a taxa ainda é considerada alta.

No exterior, as restrições continuam aumentando.Após um novo lockdown ser decretado ontem na Inglaterra, o ministro responsável pela coordenação do governo, Michael Gove, afirmou que o confinamento pode se estender até março. Na Alemanha, o lockdown foi estendido até o dia 31 de janeiro.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 56.648 novos casos de coronavírus e 1.171 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 7.810.400 infectados, 197.732 óbitos e 6.963.407 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 35.264 casos e de 721 mortes.

