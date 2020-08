Taxa de transmissão do coronavírus cai e pandemia desacelera no Brasil

Pela primeira vez após quatro meses, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de contágio do novo coronavírus para um nível considerado de controle da pandemia. Segundo dados do último levantamento da Universidade Imperial College de Londres, no Reino Unido, a taxa de contágio do país nesta semana – que começou no domingo, 16 – está em 0,98 e, portanto, abaixo do nível de descontrole.

Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. A taxa calculada nesta semana indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus para outras 98, que por sua vez contaminam outras 96 pessoas, em uma progressão decrescente.

O governo do estado de São Paulo flexibilizou hoje, mais uma vez, a abertura de estabelecimentos comerciais na região. O período de abertura agora poderá ser de oito horas diárias. A medida vale para bares, restaurantes e academias em regiões que estão na fase amarela.

Nas últimas 24 horas, foram 49.298 novos casos de coronavírus e 1.212 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.456.652 infectados, 111.100 óbitos e 2.615.254 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 41.695 casos e de 986 mortes.

