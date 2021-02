Sputnik tem 91,6% de eficácia, comprova estudo na The Lancet

Nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, uma das principais publicações científicas do mundo, a revista britânica The Lancet, divulgou que a vacina russa Sputnik V mostrou eficácia de 91,6% em resultados preliminares da fase 3. O antígeno ainda oferece, de acordo com os dados, proteção total contra casos graves.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 54.096 novos casos de coronavírus e 1.210 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.283.418 infectados, 226.309 óbitos e 8.160.929 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 50.009 casos e de 1.062 mortes. No mundo, mais de 101 milhões de pessoas já foram vacinadas.

