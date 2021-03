Senador Major Olímpio tem morte cerebral em razão da Covid-19

Nesta quinta-feira, 18 de março, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, morreu aos 58 anos, vítima de morte cerebral causada por complicações da Covid-19. Ele deu entrada no hospital São Camilo no início de março e precisou ser entubado pela segunda vez na terça-feira. Uma das últimas aparições públicas de foi em Bauru, no dia 12 de fevereiro, em um protesto contra as medidas restritivas impostas pelo governo para conter a pandemia. É o terceiro senador brasileiro a morrer vítima da Covid-19. Ele deixa esposa e dois filhos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 86.982 novos casos de coronavírus e 2.724 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.780.820 infectados, 287.499 óbitos e 10.339.432 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 71.872 casos e de 2.087 mortes. No Brasil, 10.863.258 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.962.735 a segunda. No mundo, 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

