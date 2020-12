São Paulo planeja vacinação contra o coronavírus em janeiro

Nesta quinta-feira, 3 de dezembro, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o estado começará a vacinar sua população em janeiro e que já prepara um programa para isso. Doria também cobrou atitudes do Governo Federal e criticou a falta de ação da equipe do presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, afirmou que o resultado da terceira fase de testes da coronavac será divulgado no próximo dia 15 pelo Butantan. Hoje, os Estados Unidos alcançaram um novo recorde de hospitalização por doentes com a Covid-19. Mais de cem mil pessoas estão internadas no país com a doença. É a primeira vez que esse número é registrado de forma simultânea.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 50.434 novos casos de coronavírus e 755 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.487.084 infectados, 175.270 óbitos e 5.725.010 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 544 mortes.

